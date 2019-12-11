«Позади чемпионы на хороших мотоциклах». Довициозо — о втором месте в 2019-м

Гонщик «Дукати» Андреа Довициозо, ставший вице-чемпионом мира по итогам сезона MotoGP 2019 года, прокомментировал свои выступления. Довициозо набрал 269 очков, тогда как у Марка Маркеса («Хонда»), ставшего шестикратным чемпионом мира, 420 очков. В то же время позади итальянца оказались бывшие чемпионы Валентино Росси («Ямаха») и Хорхе Лоренсо («Хонда»), ставшие по итогам сезона седьмым и 19-м соответственно.

«Если посмотреть на тех, кто позади меня, можно удивиться. Там много чемпионов на хороших мотоциклах. Однако нашей целью было бороться за титул и победить. А мы этого не сделали. Поэтому мы не можем быть довольны результатом.

И всё же надо оставаться реалистами. Марк и «Хонда» сделали что-то невероятное. Они набрали рекордное количество очков и завоевали все титулы. Хотя странно то, что Марк установил рекорд, я обновил личный рекорд, а тот, кто стал третьим, проиграл мне почти 60 очков», — приводит слова Довициозо Autosport.