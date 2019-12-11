На трассе Формулы-1 во Вьетнаме добавили 23-й поворот

Конфигурация трассы Формулы-1 в Ханое, на которой в 2020 году состоится Гран-при Вьетнама, будет обновлена, сообщает официальный сайт Формулы-1. После оценки городской инфраструктуры, организаторы приняли решение изменить финальную секцию круга, добавив к нему один поворот — теперь их стало 23.
Гоночное полотно из-за этого стало шире на 15 метров, а длина круга увеличилась с 5566 метров до 5607 метров. Теперь трасса в Ханое встала в один ряд с автодромом в Сингапуре — на ночном этапе Формулы-1 также 23 поворота, и это рекорд для конфигурации трасс серии.
Гран-при Вьетнама в 2020 году пройдёт впервые в истории. Гонка назначена на 5 апреля 2020 года и станет третьим этапом чемпионата мира.
Посмотреть фото можно в твиттер-аккаунте Гран-при Вьетнама.
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