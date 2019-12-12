Сироткин не исключил, что Квята могут выгнать из «Торо Россо»

Российский гонщик Сергей Сироткин, который в 2018 году был призовым пилотом «Уильямса» в Формуле-1, не исключил, что Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», может лишиться места в команде, если продолжит уступать напарнику Пьеру Гасли.

Гасли вернулся в «Торо Россо» на Гран-при Бельгии, после того как его лишили места в «Ред Булл», и за девять этапов заработал 32 очка. Квят за тот же период набрал 10 очков.

«У Дани получился непростой год в плане чёткой оценки. С одной стороны, он вернулся более уверенным в себе, рассудительным и повзрослевшим пилотом. С другой — у него не было явного преимущества над своим партнёром новичком Формулы-1 Алексом Албоном в первой половине сезона, а во второй он, можно сказать, потерпел поражение от Пьера Гасли. Конечно, в гонках он стал более стабильным, но в целом это был очень контрастный сезон. Особенно если наблюдать за этим со стороны.

Самое главное — переломить тенденцию в конкуренции с Гасли. Ведь зная, как молниеносно руководство «Ред Булл» может менять решение, есть риск, что ему не простят такие выступления и быстро подыщут замену. Но, думаю, ему по силам на равных бороться с французом и обыграть его», — цитируют Сироткина «Известия».

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