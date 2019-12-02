Девятое место Квята назвали калькой его выступлений

Бывший советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин прокомментировал выступление гонщика «Торо Россо» Даниила Квята на Гран-при Абу-Даби. Квят, стартовавший с 13-го места, финишировал девятым.

«Девятое место Квята? Наверное, это тоже калька его выступлений в завершившемся чемпионате. В особенности в его первой половине. Примерно так он и позиционировал себя в сезоне-2019.

Правда, во второй части чемпионата неудачи и технические проблемы сбивали Квята с этой позиции. В последней же гонке Даня продемонстрировал максимум возможного от потенциала своей машины.

В целом, конечно, Даниил очень достойно провёл сезон. Довольно хорошее возвращение у него получилось», — цитирует Ермилина Sportbox.