Девятое место Квята назвали калькой его выступлений
Бывший советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин прокомментировал выступление гонщика «Торо Россо» Даниила Квята на Гран-при Абу-Даби. Квят, стартовавший с 13-го места, финишировал девятым.
«Девятое место Квята? Наверное, это тоже калька его выступлений в завершившемся чемпионате. В особенности в его первой половине. Примерно так он и позиционировал себя в сезоне-2019.
Правда, во второй части чемпионата неудачи и технические проблемы сбивали Квята с этой позиции. В последней же гонке Даня продемонстрировал максимум возможного от потенциала своей машины.
В целом, конечно, Даниил очень достойно провёл сезон. Довольно хорошее возвращение у него получилось», — цитирует Ермилина Sportbox.
Эггинтон: Квят завершил сезон на высоте
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