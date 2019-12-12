Генеральный директор «Феррари» рассказал, зачем команда встречалась с Хэмилтоном

Генеральный директор «Феррари» Луи Камильери рассказал, зачем председатель итальянской компании Джон Элканн встретился с шестикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном, выступающим за «Мерседес». Многие стали подозревать, что не исключён вариант, при котором Хэмилтон перейдёт в «Феррари» в 2021 году, однако Камильери подчеркнул, что говорить об этом преждевременно.

«Это было общественное мероприятие, из которого раздули невесть что. Но это было не более чем общественное мероприятие. У них есть общие друзья.

Мы польщены, что другие гонщики, а особенно такие, как Льюис, хотят к нам присоединиться. Но решать что-то сейчас было бы преждевременно. С одним гонщиком (Шарлем Леклером. — Прим. «Чемпионата») у нас долгосрочное соглашение, а контракт другого (Себастьяна Феттеля. — Прим. «Чемпионата») истекает после сезона-2020», — цитирует Камильери официальный сайт Формулы-1.