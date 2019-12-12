Генеральный директор «Феррари» рассказал, зачем команда встречалась с Хэмилтоном

Генеральный директор «Феррари» Луи Камильери рассказал, зачем председатель итальянской компании Джон Элканн встретился с шестикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном, выступающим за «Мерседес». Многие стали подозревать, что не исключён вариант, при котором Хэмилтон перейдёт в «Феррари» в 2021 году, однако Камильери подчеркнул, что говорить об этом преждевременно.
«Это было общественное мероприятие, из которого раздули невесть что. Но это было не более чем общественное мероприятие. У них есть общие друзья.
Мы польщены, что другие гонщики, а особенно такие, как Льюис, хотят к нам присоединиться. Но решать что-то сейчас было бы преждевременно. С одним гонщиком (Шарлем Леклером. — Прим. «Чемпионата») у нас долгосрочное соглашение, а контракт другого (Себастьяна Феттеля. — Прим. «Чемпионата») истекает после сезона-2020», — цитирует Камильери официальный сайт Формулы-1.
- 12 декабря 2019
-
16:00
-
15:10
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
11:56
-
11:00
-
09:54
-
09:00
-
00:28
- 11 декабря 2019
-
23:35
-
22:48
-
21:41
-
21:25
-
19:46
-
18:50
-
17:26
-
16:00
-
15:21
-
15:00
-
14:00
-
12:24
-
11:26
-
11:00
-
09:37
-
09:20
-
01:10
- 10 декабря 2019
-
23:46
-
22:52
-
21:57
-
20:59
-
19:50
-
18:56
-
17:51
-
16:00