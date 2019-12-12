В «Рено» хотят вывести пилота молодёжной академии в Формулу-1 к 2021 году

Директор академии «Рено» Миа Шаризман отметил, что они не собираются отказываться от цели вывести своего пилота в Формулу-1 в 2021 году.
«Очевидная цель — победа в чемпионате, поскольку новичкам с каждым годом становится всё труднее одерживать победы, а значит, с нашим опытным составом мы в хорошем положении в 2020 году. Нашей целью было вывести пилота своей академии в Формулу-1 в 2021 году, так что впереди нас ждёт много напряжённой работы. Уверены, нам это по силам. Следующий год можно назвать годом атаки нашей академии.
Мы стремимся выигрывать чемпионаты и создать репутацию нашей программе, чтобы лучшие молодые таланты хотели работать с «Рено». С нетерпением жду следующего сезона, будет захватывающий год», — приводит слова Мии Шаризмана официальный сайт команды.
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