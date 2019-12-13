Норрис стал новичком года в Формуле-1 по версии болельщиков

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в голосовании болельщиков за новичка года, сообщает официальный сайт Формулы-1. Норрис уверенно обошёл своих конкурентов - Александера Албона из «Ред Булл» и Джорджа Расселла из «Уильямса».



По итогам голосования Норрис набрал 66 240 голосов, в то время, как Албон собрал 13 582 голоса, а Расселл — 7 100 голосов.



Напомним, на официальной церемонии вручения призов ФИА новичком года был признан гонщик «Ред Булл» Александер Албон, он же получил награду по версии своих соперников — Норриса и Расселла.



Ландо Норрис по итогам сезона занял 11-е место в чемпионате, набрав 49 очков. Александер Албон закончил сезон на восьмом месте, Расселл замкнул турнирную таблицу.

Видео: лучший новичок Ф-1 исполняет стихотворение с подначками конкурентов