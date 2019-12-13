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Норрис стал новичком года в Формуле-1 по версии болельщиков

Норрис стал новичком года в Формуле-1 по версии болельщиков
Авто / Формула-1 0

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в голосовании болельщиков за новичка года, сообщает официальный сайт Формулы-1. Норрис уверенно обошёл своих конкурентов - Александера Албона из «Ред Булл» и Джорджа Расселла из «Уильямса».

По итогам голосования Норрис набрал 66 240 голосов, в то время, как Албон собрал 13 582 голоса, а Расселл — 7 100 голосов.

Напомним, на официальной церемонии вручения призов ФИА новичком года был признан гонщик «Ред Булл» Александер Албон, он же получил награду по версии своих соперников — Норриса и Расселла.

Ландо Норрис по итогам сезона занял 11-е место в чемпионате, набрав 49 очков. Александер Албон закончил сезон на восьмом месте, Расселл замкнул турнирную таблицу.

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