Феттель: эксперимент с отказом от употребления в пищу мяса продлился два месяца

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал о том, как прошёл его эксперимент с отказом от употребления в пищу мяса. Но словам Феттеля, это продлилось восемь недель.



«Мой эксперимент с отказом от употребления в пищу мяса продлился два месяца. Я довольно глубоко погрузился в эту тему. Теперь я знаю, что не существует универсальной диеты, потому что каждый человек уникален и организм реагирует на разные продукты по-разному. То, что и как ты употрнбляешь в пищу зависит только от тебя и ни от кого больше.



Благодаря этому опыту я стал есть меньше мяса и стал смотреть на качесво продуктов, что несложно делать в Швейцарии. Теперь в моём рационе стало больше овощей», — приводит слова Себастьяна Феттеля Blick.