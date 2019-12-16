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Феттель: эксперимент с отказом от употребления в пищу мяса продлился два месяца

Феттель: эксперимент с отказом от употребления в пищу мяса продлился два месяца
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал о том, как прошёл его эксперимент с отказом от употребления в пищу мяса. Но словам Феттеля, это продлилось восемь недель.

«Мой эксперимент с отказом от употребления в пищу мяса продлился два месяца. Я довольно глубоко погрузился в эту тему. Теперь я знаю, что не существует универсальной диеты, потому что каждый человек уникален и организм реагирует на разные продукты по-разному. То, что и как ты употрнбляешь в пищу зависит только от тебя и ни от кого больше.

Благодаря этому опыту я стал есть меньше мяса и стал смотреть на качесво продуктов, что несложно делать в Швейцарии. Теперь в моём рационе стало больше овощей», — приводит слова Себастьяна Феттеля Blick.

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