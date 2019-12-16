Крофт уверен, что Хэмилтон продолжит доминировать над соперниками
Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт уверен, что шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон не потеряет мотивацию после очередного выигранного сезона Формулы-1.
«Я провёл некоторое время с Хэмилтоном прошлым вечером и должен сказать, что у него нет недостатка в мотивации относительно предстоящего сезона. У него будет свободное время на рождественские праздники, а затем он вернётся ещё более здоровым, быстрым и сильным, чем когда-либо.
Это как в дартс: сможет ли Льюис принять вызов и стать Майклом ван Гервеном из мира Формулы-1. Я уверен, что Льюис в итоге примет свой вызов. Он постоянно находит способ оказаться сильнее всего остального пелотона, а это признак действительно великого спортсмена», — цитирует Дэвида Крофта GPBlog.
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