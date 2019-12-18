Латифи: хочется скорее начать соперничать с Расселлом

Новобранец «Уильямса» Николас Латифи поделился ожиданиями от работы в новой команде. По словам канадца, ему уже не терпится испытать себя в борьбе с напарником — Джорджем Расселлом.

«Очевидно, Джордж — один из самых перспективных молодых пилотов. Мне очень хочется скорее начать соперничать с ним на трассе. На старте сезона он определённо будет хорошим ориентиром для меня. Он уже не будет новичком, так что, полагаю, у него в этом плане есть кое-какое преимущество

Думаю, у нас получится хорошая совместная работа. Что касается наших результатов и скорости, то сейчас об этом говорить очень сложно. Как бы то ни было, моя цель — независимо от потенциала болида, выжимать из него максимум», — приводит слова канадского новичка GPblog.