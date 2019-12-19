Штайнер не стал связывать провал «Хааса» с выступлениями Грожана и Магнуссена

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не стал связывать провал команды в сезоне-2019 с пилотами — Роменом Грожаном и Кевином Магнуссеном.
«Я никоим образом не хочу связывать провал в сезоне-2019 с нашими гонщиками, поэтому в следующем сезоне у нас и остаётся тот же пилотский состав. Думаю, что стоит быть честными и признать, что они не могли сделать лучше с нашим болидом. Да, конечно, всегда можно достичь большего, если не допускать аварий друг с другом, но Грожан и Магнуссен на некотором этапе просто слишком старались.
Я не думаю, что парни проделали не самую хорошую работу в минувшем сезоне. Думаю, что в 2018 году мы достигли высокого уровня, но стоит осознавать, что нельзя постоянно удерживать планку. Я бы не сказал, что нам нужно поработать как команде над чем-то конкретным. Скорее это свод правил о том, как нам нужно лучше работать», — цитирует Штайнера Motorsport Week.
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