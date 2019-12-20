Карякин: организаторы «Дакара» сильно пляшут под дудку больших команд

Российский гонщик Сергей Карякин рассказал о сложностях, с которыми ожидает столкнуться на ралли-марафоне «Дакар» 2020 года.
«Плюс выступления за частную команду однозначно в том, что мы сами творцы своей машины, за косяки и недоделки отвечаем сами. Плюс можем что-то менять в нашей машине сами в рамках регламента. Тяжело бороться с большими командами не в плане скорости, не в плане машин, а с юридической стороны. Организаторы сильно пляшут под дудку больших команд, ну и, конечно, French connect, к сожалению. При спорных ситуациях решение будет принято в их сторону, как показывает практика на Марокко и других гонках. Но это говорит о том, что нам надо выигрывать с большим запасом, чтобы ни один спорный протест не смог отразиться на нашем результате.
Конкуренция будет очень серьёзной. Уровень пилотов в нашем классе ничуть не ниже, чем в категории Т1. Очень много сильных пилотов в данный момент. Ходят слухи, что даже Сириль Депре может оказаться в нашем классе Т3. Плюс в этом году заявлено очень много новых машин. Это и новая машина команды South Racing, и новая машина Toyota Overdrive. Нас ждёт новая местность. Это хорошо тем, что прежде всего мы уйдем от коррупционной составляющей Южной Америки, где у местных пилотов были технички на каждом шагу. С другой стороны, мы получим трассу, какой ни разу не встречали. Думаю, она будет похожа на марокканскую, а в Марокко у нас очень неплохой опыт участия», — рассказал Карякин в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.
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