Боттас намекнул, что бывший инженер Хэмилтона раскрыл ему секреты Льюиса

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал сотрудничество с инженером Риккардо Мускони, который ранее работал с Льюисом Хэмилтоном. Тони Росс, который до этого был гоночным инженером Боттаса, ушёл работать в заводскую команду «Мерседеса» в Формуле-Е, а на его место пришёл Мускони, который сотрудничал с Хэмилтоном, занимая должность инженера по производительности.
«Хорошо, что произошла такая замена. Появилась возможность по-другому взаимодействовать с инженерами.
Кроме того, Риккардо же работал с Льюисом и потому обладает подробной информацией о его стиле пилотирования, о том, как он настраивает машину. Очень хорошо, что теперь у меня есть возможность узнать что-то сверх того, что обычно мы узнаём на совещаниях и из данных телеметрии», — приводит слова Боттаса Motorsport.
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