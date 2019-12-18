Боттас не исключил, что уйдёт из «Мерседеса» после сезона-2020
Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас не исключил, что покинет команду после 2020 года, когда окончится срок действия его соглашения с коллективом, хотя и признал, что не стал бы ничего менять, если бы вопрос о контракте можно было решить сейчас.
«На рынке пилотов ожидается большое движение. Но, если бы я мог выбрать сейчас вариант, который мне по душе, я бы остался здесь.
Я верю в работу, которую мы делаем каждый день, и считаю, что становлюсь лучше как пилот. Но в то же время я открыт для предложений», — приводит слова Боттаса GrandPX.
В сезоне-2019 Боттас впервые в карьере занял второе место в личном зачёте. Он на 87 очков отстал от напарника Льюиса Хэмилтона, ставшего шестикратным чемпионом Формулы-1.
Уэббер сравнил Боттаса с Хэмилтоном и упрекнул его в нехватке мотивации
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