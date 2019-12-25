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В «Уильямсе» считают, что приглашение Расселла — лучшее решение команды за последние годы

В «Уильямсе» считают, что приглашение Расселла — лучшее решение команды за последние годы
Авто / Формула-1 0

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс поделилась мыслями о перспективах команды на следующий сезон, а также призналась, что приглашение Джорджа Расселла стало одним из самых удачных решений Гроува за последние годы.

«Мы знали, что у Джорджа есть талант, и понимали, что его приглашение не нанесёт нам никакого вреда. По большому счёту его приглашение, вероятно, лучшее решение команды за последние годы. Не думаю, что наличие двух молодых пилотов в команде будет нам мешать, мы знаем, на что они способны.

Джордж Расселл и Николас Латифи принадлежат к той категории пилотов, которых мы и искали. Они действительно понимают свою важную роль в развитии машины и в том, что нужно делать, чтобы мотивировать и вдохновлять команду. Нам повезло, что у нас есть такие гонщики. Конечно, Латифи, как и любому новобранцу, потребуется пару этапов для адаптации», — приводит слова Уильямс Crash.

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