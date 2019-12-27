Алонсо: с ходу включиться в борьбу за победу? Даже Лёбу не удалось выиграть «Дакар»

Двукратный чемпион Формулы-1 испанский гонщик Фернандо Алонсо поделился мыслями о предстоящем выступлении в ралли-марафоне «Дакар»-2020.



«С ходу включиться в борьбу за победу? Было бы слишком смело иметь такой настрой, поскольку даже лучшему пилоту в истории ралли Себастьену Лёбу не удалось выиграть «Дакар». Просто представьте, я всегда выступал на асфальте. Так что уцель такова — участие в ралли-марафоне станет для меня новым опытом, который сделает меня сильнее», — приводит слова Фернандо Алонсо La Gazzetta dello Sport.



В общей сложности участникам «Дакара» предстоит преодолеть более 9 тыс. километров. Всего гонщиков ждёт 12 этапов, которые они пройдут за 13 дней — с 5 по 17 января.