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Алонсо: с ходу включиться в борьбу за победу? Даже Лёбу не удалось выиграть «Дакар»

Алонсо: с ходу включиться в борьбу за победу? Даже Лёбу не удалось выиграть «Дакар»
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Двукратный чемпион Формулы-1 испанский гонщик Фернандо Алонсо поделился мыслями о предстоящем выступлении в ралли-марафоне «Дакар»-2020.

«С ходу включиться в борьбу за победу? Было бы слишком смело иметь такой настрой, поскольку даже лучшему пилоту в истории ралли Себастьену Лёбу не удалось выиграть «Дакар». Просто представьте, я всегда выступал на асфальте. Так что уцель такова — участие в ралли-марафоне станет для меня новым опытом, который сделает меня сильнее», — приводит слова Фернандо Алонсо La Gazzetta dello Sport.

В общей сложности участникам «Дакара» предстоит преодолеть более 9 тыс. километров. Всего гонщиков ждёт 12 этапов, которые они пройдут за 13 дней — с 5 по 17 января.

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