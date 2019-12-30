К. Уильямс: команда проделывает огромный объём работы

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс подвела итоги 2019 года для команды.



«Это был очень сложный год для нашей команды. Но, когда у вас за плечами трудный сезон, нужно извлечь из него положительные результаты и знания. Я думаю, что команда и все, кто с нами работает, проделали огромную работу по выявлению проблем, что требовало честного подхода.



Команда проделывает огромный объём работы на базе, но люди этого не видят, когда в воскресенье включают телевизор, чтобы посмотреть гонку. Но мы пытаемся перестроить коллектив и в следующем году сделать так, чтобы у всех было гораздо лучшее настроение.



Успех приходит только после того, как вы преодолеваете трудности, поскольку нужно учиться на ошибках. Мы прошли через это в 2019 году, но сохранили боевой дух и настрой. Это позволит нам продолжать движение вперёд. Надеюсь, что 2020 год сложится для нас лучше», — приводит слова Клэр Уильямс RaceFans.