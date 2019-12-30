Сироткин рассказал о различиях между болидами «Макларена» и «Рено»

Российский гонщик Сергей Сироткин рассказал об отличиях между болидами «Макларена» и «Рено» в 2019 году. Сироткин являлся резервистом обоих коллективов.



«По сравнению с «Рено» машина «Макларен» в целом была более стабильна, причем я имею в виду сразу множество аспектов: она более стабильна от трассы к трассе, менее зависима от переменчивых температурных условий. Почти всегда они едут примерно на одном уровне, в то время как в «Рено» всё-таки больше перепады — то условия подходят, то трасса подходит, то наоборот. Тут мы сразу достаточно много им проигрывали.



Плюс, конкретно на трассе у «Макларена» — не побоюсь этого слова — самая сбалансированная машина, которой очень приятно и достаточно легко управлять. Это именно та команда, которая почти всегда и почти в любых условиях извлекает из техники максимум и показывает максимально возможные результаты.



В то время как «Рено» гораздо больше зависит от условий: в каких-то обстоятельствах нам удаётся всё оптимизировать, в каких-то — нет. В этом плане, конечно, на протяжении сезона разница в очках получилась ощутимой», — цитирует Сироткина F1News.