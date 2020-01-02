Бриаторе: я дважды отказал «Феррари»

Бывший босс команд Формулы-1 «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе признался, что он не хочет возвращаться в Формулу-1. Бриаторе отметил, что он отказался от приглашения в «Феррари».



«Я не хочу возвращаться в Формулу-1, потому что нельзя войти в одну реку дважды. У меня больше нет никакого желания или мотивации заниматься настолько крупным проектом. Такая возможность выпадает раз в жизни, и её нужно использовать по максимуму.



Когда я был руководителем команды, я даже спал на базе, чтобы не терять времени. Моя спальня была по соседству с офисом. Но теперь я точно не вернусь. Я дважды отказал «Феррари» и не согласился на предложения ещё двух команд, которые сейчас выступают в Формуле-1», — приводит слова Флавио Бриаторе GPblog.