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Бриаторе: я дважды отказал «Феррари»

Бриаторе: я дважды отказал «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Бывший босс команд Формулы-1 «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе признался, что он не хочет возвращаться в Формулу-1. Бриаторе отметил, что он отказался от приглашения в «Феррари».

«Я не хочу возвращаться в Формулу-1, потому что нельзя войти в одну реку дважды. У меня больше нет никакого желания или мотивации заниматься настолько крупным проектом. Такая возможность выпадает раз в жизни, и её нужно использовать по максимуму.

Когда я был руководителем команды, я даже спал на базе, чтобы не терять времени. Моя спальня была по соседству с офисом. Но теперь я точно не вернусь. Я дважды отказал «Феррари» и не согласился на предложения ещё двух команд, которые сейчас выступают в Формуле-1», — приводит слова Флавио Бриаторе GPblog.

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