В 2019 году наибольший бюджет в Ф-1 был у «Феррари», наименьший — у «Хааса» и «Уильямса»

Команда «Феррари» в 2019 году обладала наибольшим бюджетом среди всех команд Формулы-1, сообщает Racefans. За год «Скудерия» потратила $ 435 млн. «Мерседес», завоевавший шестой титул кряду в зачёте Кубка конструкторов и приведший к очередному титулу Льюиса Хэмилтона, оперировал суммой в размере $ 425 млн. Третий по величине бюджет был у «Ред Булл» — $ 335 млн. Австрийская команда в итоге заняла именно третье место.
Наименьший объём бюджета был у «Хааса» и «Уильямса» — $ 150 млн. В «Торо Россо» на развитие болида и содержание команды потратили $ 155 млн.
Бюджеты команд Формулы-1 в 2019 году
«Феррари» — $ 435 млн
«Мерседес» — $ 425 млн
«Ред Булл» — $ 335 млн
«Макларен» — $ 250 млн
«Рено» — $ 210 млн
«Торо Россо» — $ 155 млн
«Рейсинг Пойнт» — $ 155 млн
«Альфа Ромео» — $ 155 млн
«Хаас» — $ 150 млн
«Уильямс» — $ 150 млн
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