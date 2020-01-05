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Шибалов выиграл первый этап «Дакара» в зачёте грузовиков

Шибалов выиграл первый этап «Дакара» в зачёте грузовиков
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Экипаж «КАМАЗ-мастера» во главе с Антоном Шибаловым одержал победу на первом этапе «Дакара» в классе грузовиков. Вторым стал Сергей Вязович на МАЗе, тройку лучших замкнул Янус ван Кастерен на «Ивеко».

Дмитрий Сотников показал четвёртый результат, Андрей Каргинов стал седьмым, а Эдуард Николаев после проблем с вентиляторами охлаждения радиаторов — 10-м. 6 января ралли-марафон будет продолжен.

«Дакар»-2020. Грузовики. Первый СУ

1. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — 3:40.35
2. Сергей Вязович (МАЗ) — +1.33
3. Янус ван Кастерен («КАМАЗ-мастер») — +3.09
4. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +4.07
5. Мартин Мацик («Ивеко») — +4.52…
7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +6.38…
10. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — +11.24.

Дакар 2020. Этап 1, Джидда - Эль-Ваджх
Грузовики (СУ - 319 км)
05 января 2020, воскресенье. 11:50 МСК
Идёт
1
Антон Шибалов
KAMAZ
03:40:35
2
Сергей Вязович
MAZ
+1:33
3
Адрианус Йоханнес ван Кастерен
Iveco
+3:09
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