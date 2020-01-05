Шибалов выиграл первый этап «Дакара» в зачёте грузовиков
Экипаж «КАМАЗ-мастера» во главе с Антоном Шибаловым одержал победу на первом этапе «Дакара» в классе грузовиков. Вторым стал Сергей Вязович на МАЗе, тройку лучших замкнул Янус ван Кастерен на «Ивеко».
Дмитрий Сотников показал четвёртый результат, Андрей Каргинов стал седьмым, а Эдуард Николаев после проблем с вентиляторами охлаждения радиаторов — 10-м. 6 января ралли-марафон будет продолжен.
«Дакар»-2020. Грузовики. Первый СУ
1. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — 3:40.35
2. Сергей Вязович (МАЗ) — +1.33
3. Янус ван Кастерен («КАМАЗ-мастер») — +3.09
4. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +4.07
5. Мартин Мацик («Ивеко») — +4.52…
7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +6.38…
10. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — +11.24.
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