Шибалов выиграл первый этап «Дакара» в зачёте грузовиков

Экипаж «КАМАЗ-мастера» во главе с Антоном Шибаловым одержал победу на первом этапе «Дакара» в классе грузовиков. Вторым стал Сергей Вязович на МАЗе, тройку лучших замкнул Янус ван Кастерен на «Ивеко».



Дмитрий Сотников показал четвёртый результат, Андрей Каргинов стал седьмым, а Эдуард Николаев после проблем с вентиляторами охлаждения радиаторов — 10-м. 6 января ралли-марафон будет продолжен.



«Дакар»-2020. Грузовики. Первый СУ



1. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — 3:40.35

2. Сергей Вязович (МАЗ) — +1.33

3. Янус ван Кастерен («КАМАЗ-мастер») — +3.09

4. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +4.07

5. Мартин Мацик («Ивеко») — +4.52…

7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +6.38…

10. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — +11.24.