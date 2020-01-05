Карякин: о результате пока говорить рано, мы просто едем и получаем удовольствие

Российский гонщик команды Snag Racing Сергей Карякин прокомментировал итоги первого спецучастка «Дакара»-2020 в зачёте мотовездеходов. Карякин закончил день на пятой позиции.
«Первый день «Дакара»-2020 начался для нас душещипательно — с трёх сломанных приводов, причём первые у нас полетели ещё на лиазоне к месту старту. Четвёртый мы меняли уже на пути в бивуак. Разобрались с проблемой. Сам спецучасток хороший, мы не торопились, ехали аккуратно и показали неплохой результат. Видели, что с проблемами столкнулись некоторые из фаворитов в нашем классе, но мы сконцентрированы на своём темпе. Пробили колесо, останавливались поменять его, потеряли на это три минуты, не больше.
В целом доволен новым багги, нравится, как она управляется. Мы с Антоном Власюком отметили, что разница с прошлым авто большая.
О результате пока говорить рано и глупо, мы просто едем и получаем удовольствие. Искренне рад за Алексея Шмотьева, седьмое место на спецучастке — отличный результат для новичка», — цитирует Карякина пресс-служба его команды.
Фото: Пресс-служба Snag Racing
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