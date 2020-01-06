Карякин не попал в топ-5 на втором этапе «Дакара» в классе мотовездеходов

Российский автогонщик Сергей Карякин, выступающий в зачёте мотовездеходов, более 16 минут уступил победителю второго спецучастка «Дакара» Франсиско Лопесу Контардо, который возглавляет общий зачёт по итогам двух дней. Несмотря на это, Карякин, который в первый день показал пятое время, отыграл одну позицию в генеральной классификации и в настоящий момент занимает в ней четвёртую строчку.

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Второй СУ

1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 4:13.30

2. Хосе Антонио Инохо Лопес (Can-Am) — +11.46

3. Конрад Раутенбах (PH-Sport) — +11.48

4. Остин Джонс (Can-Am) — +11.55

5. Кейси Карри (Can-Am) — +14.33

6. Митчелл Гатри — +14.40

...8. Сергей Карякин (Can-Am) — +16.32.

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт

1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 8:21.15

2. Кейси Карри (Can-Am) — +9.37

3. Хосе Антонио Инохо Лопес (Can-Am) — +10.48

4. Сергей Карякин (Can-Am) — +18.37

5. Остин Джонс (Can-Am) — +20.47

6. Митчелл Гатри — +29.50.