Карякин не попал в топ-5 на втором этапе «Дакара» в классе мотовездеходов

Российский автогонщик Сергей Карякин, выступающий в зачёте мотовездеходов, более 16 минут уступил победителю второго спецучастка «Дакара» Франсиско Лопесу Контардо, который возглавляет общий зачёт по итогам двух дней. Несмотря на это, Карякин, который в первый день показал пятое время, отыграл одну позицию в генеральной классификации и в настоящий момент занимает в ней четвёртую строчку.
«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Второй СУ
1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 4:13.30
2. Хосе Антонио Инохо Лопес (Can-Am) — +11.46
3. Конрад Раутенбах (PH-Sport) — +11.48
4. Остин Джонс (Can-Am) — +11.55
5. Кейси Карри (Can-Am) — +14.33
6. Митчелл Гатри — +14.40
...8. Сергей Карякин (Can-Am) — +16.32.
«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт
1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 8:21.15
2. Кейси Карри (Can-Am) — +9.37
3. Хосе Антонио Инохо Лопес (Can-Am) — +10.48
4. Сергей Карякин (Can-Am) — +18.37
5. Остин Джонс (Can-Am) — +20.47
6. Митчелл Гатри — +29.50.
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