Видео: Алонсо, лёжа на песке, чинит разбитую на «Дакаре» машину

Пресс-служба «Дакара»-2020 опубликовала видеообзор с интересными моментами второго спецучастка в классе внедорожников. На видео можно посмотреть, как испанскому гонщику Фернандо Алонсо пришлось самостоятельно чинить свою «Тойоту» после того, как он наехал на один из камней и сломал подвеску.



Алонсо после гонки посетовал на плохую видимость из-за того, что ему приходилось следовать за соперниками.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Дакара»-2020.



«Дакар-2020. Внедорожники. Второй СУ



1. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — 3:37.20.

2. Орландо Терранова (Mini) — +3.57.

3. Халид Аль-Кассими (Peugeot) — +5.42.

4. Матьё Серрадори (Century) — +9.39.

5. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +11.46.

6. Карлос Сайнс (Mini) — +13.05…

14. Денис Кротов (Mini) — +22.40…

17. Владимир Васильев (Mini) — +27.10…

61. Фернандо Алонсо (Toyota) — +2:24.38.



«Дакар»-2020. Внедорожники. Общий зачёт



1. Орландо Терранова (Mini) — 7:07.36.

2. Карлос Сайнс (Mini) — +4.43.

3. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +6.07.

4. Матьё Серрадори (Century) — +7.22.

5. Вайдотас Жала (Century) — +8.116.

6. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +12.04…

12. Владимир Васильев (Mini) — +29.23…

26. Денис Кротов (Mini) — +1:27.59…

48. Фернандо Алонсо (Toyota) — +2:38.53…