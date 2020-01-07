Видео: Алонсо, лёжа на песке, чинит разбитую на «Дакаре» машину

Пресс-служба «Дакара»-2020 опубликовала видеообзор с интересными моментами второго спецучастка в классе внедорожников. На видео можно посмотреть, как испанскому гонщику Фернандо Алонсо пришлось самостоятельно чинить свою «Тойоту» после того, как он наехал на один из камней и сломал подвеску.
Алонсо после гонки посетовал на плохую видимость из-за того, что ему приходилось следовать за соперниками.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Дакара»-2020.
«Дакар-2020. Внедорожники. Второй СУ
1. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — 3:37.20.
2. Орландо Терранова (Mini) — +3.57.
3. Халид Аль-Кассими (Peugeot) — +5.42.
4. Матьё Серрадори (Century) — +9.39.
5. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +11.46.
6. Карлос Сайнс (Mini) — +13.05…
14. Денис Кротов (Mini) — +22.40…
17. Владимир Васильев (Mini) — +27.10…
61. Фернандо Алонсо (Toyota) — +2:24.38.
«Дакар»-2020. Внедорожники. Общий зачёт
1. Орландо Терранова (Mini) — 7:07.36.
2. Карлос Сайнс (Mini) — +4.43.
3. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +6.07.
4. Матьё Серрадори (Century) — +7.22.
5. Вайдотас Жала (Century) — +8.116.
6. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +12.04…
12. Владимир Васильев (Mini) — +29.23…
26. Денис Кротов (Mini) — +1:27.59…
48. Фернандо Алонсо (Toyota) — +2:38.53…
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