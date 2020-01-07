Хорнер назвал причины продления контракта с Ферстаппеном

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал заключение нового соглашения с голландским гонщиком Максом Ферстаппеном. Предыдущий контракт 22-летнего Ферстаппена был рассчитан до сезона-2020 включительно, а новый действует по сезон-2023 включительно.

«Это потрясающие новости для команды, что нам удалось продлить соглашение с Максом до сезона-2023 включительно. В сезоне-2021 нас ожидает новый вызов: в силу вступит новый регламент. И ключ к успеху — преемственность в как можно большем числе областей.

Макс уже доказал, насколько ценен для команды. Он искренне верит в партнёрство, которое удалось нам построить с нашими мотористами из «Хонды». Мы рады продлить с ним сотрудничество», — приводит слова Хорнера пресс-служба команды.