Карякин: складывается ощущение, что ошибки в дорожной книге сделаны преднамеренно

Россиянин Сергей Карякин поделился впечатлениями от итогов третьего этапа ралли «Дакар»-2020 в классе мотовездеходов. Спортсмен остался доволен машиной, но посетовал на ошибки в роудбуке.

«Третий этап „Дакара“-2020 мне понравился, наш экипаж показал хороший результат. В заключительной части спецучастка мы ехали чуть быстрее, так как почувствовали уверенность в своих силах. К сожалению, роудбук „Дакар“-2020 оставляет желать лучшего, складывается ощущение, что ошибки в нём сделаны преднамеренно. На одном участке, где мы заблудились, дорожная книга была написана неправильно. Мы с Антоном встали на точку, в которой были абсолютно уверены, поехали по указанному в дорожной книге курсу и оказались в той же ловушке, что и другие экипажи перед нами – огромное количество следов на песке тому подтверждение. Мы проехали на 150 метров налево, и только тогда удалось встать на нужный курс. Но кто знал, что нужно уехать на 150 метров налево?

Машина ведёт себя неплохо – приводы целы, перегрева двигателя нет, мелкие болячки мы устраняем, но в целом, повторюсь, мы довольны своим Can-Am Maverick. Проблем особых не было, единственное, чуть-чуть загнули задний рычаг, сегодня вечером его заменим. Это произошло из-за большой колеи от грузовиков, которые ехали перед нами. Стоит отметить, что на этом этапе была высота – 1400 метров. Сразу почувствовали холод, вдобавок к этому у меня потекла «поилка» и меня всего залило водой. А в целом всё хорошо. Почувствовалось, что на высоте машина потеряла мощность, но незначительно. На результат, как и говорил ранее, пока смотреть не стоит – вся борьба впереди», — цитирует Карякина пресс-служба его команды.