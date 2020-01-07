«Уильямс» расширил сотрудничество с компанией Майкла Латифи Sofina Foods

Руководство «Уильямс» договорилось о расширении сотрудничества с одним из спонсоров команды — Sofina Foods. Компания работает в сфере продуктов питания и является одной из крупнейших в своём сегменте. В ней работают около 5000 человек.

Руководителем компании является крупный бизнесмен Майкл Латифи. Напомним, в следующем сезоне Николас Латифи станет боевым пилотом «Уильямса», а потому расширение сотрудничества с компанией Латифи-старшего не стало сюрпризом. Ожидается, что в 2020 году логотипы Sofina Foods появятся на заднем крыле болидов, они будут видны также на костюмах пилотов.

«Мы рады сообщить, что Sofina Foods будет продолжать сотрудничество с командой уже второй год. Вовлечение компании в спорт важно с точки зрения её развития в долгосрочной перспективе. Мы готовы помочь ей достигать поставленных целей», — приводит слова заместителя руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс пресс-служба британской команды.