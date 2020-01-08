Карякин: это был не спецучасток, а каменный ад

Российский гонщик Сергей Карякин прокомментировал итоги четвёртого дня «Дакара-2020», который он завершил на четвёртой позиции.



«Этап сложился неплохо для нашего экипажа, он был очень трудный и убойный. Камней на трассе было много – это был не спецучасток, а каменный ад, трясло безумно сильно, а финишные 70 километров были просто ужасными.



Сегодня старт на этап был дан довольно поздно с учётом протяженности и характера; к примеру, мы финишировали третьими в своём классе, в минуте от первого места, и уже было темно. А все, кто ехал за нами, вынуждены были заканчивать спецучасток в ночи. Здесь стремительно темнеет и ехать приходится буквально на ощупь. По роадбуку сегодня нареканий не было. Впереди ещё восемь спецучастков, и самое интересное и сложное ещё впереди, это точно», — приводит слова Карякина пресс-служба Snag Racing.