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Карякин не попал в тройку на 5-м этапе «Дакара», но вышел в лидеры класса мотовездеходов

Карякин не попал в тройку на 5-м этапе «Дакара», но вышел в лидеры класса мотовездеходов
Авто / Дакар 2020 0

Российский гонщик Сергей Карякин, выступающий в зачёте мотовездеходов, показал пятое время на пятом спецучастке «Дакара»-2020, уступив победителю этапа Сирилю Депре более 10 минут. Но это не помешало россиянину переместиться с четвёртого места в общем зачёте на первое, так как гонщики, опережавшие его по итогам четырёх дней, проехали пятый СУ ещё медленнее.

По итогам пяти дней «Дакара» Карякин на 1 минуту 10 секунд опережает Кейси Карри и на 1 минуту 47 секунд — Франсиско Лопеса Контардо.

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Пятый СУ

1. Сириль Депре (Red Bull Off-Road Tem USA) — 4:40.43
2. Арон Домжала (Domzala) — +0.41
3. Конрад Раутенбах (PH-Sport) — +4.14
4. Салех Альсайф (Asasi) — +7.14
5. Сергей Карякин (Snag Racing) — +10.31

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт

1. Сергей Карякин (Snag Racing) — 23:21.52
2. Кейси Карри (Monster Energy Can-Am) — +1.10
3. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +1.47
4. Остин Джонс (South Racing Can-Am) — +4.53
5. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) +19.24.

Дакар 2020. Этап 5, Аль-Ула - Хаиль
Мотовездеходы (СУ - 353 км)
09 января 2020, четверг. 10:14 МСК
Идёт
1
Арон Домжала
Can-Am
04:41:24
2
Конрад Раутенбах
PH Sport
+3:33
3
Сергей Карякин
Can-Am
+9:50
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