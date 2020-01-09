Карякин не попал в тройку на 5-м этапе «Дакара», но вышел в лидеры класса мотовездеходов

Российский гонщик Сергей Карякин, выступающий в зачёте мотовездеходов, показал пятое время на пятом спецучастке «Дакара»-2020, уступив победителю этапа Сирилю Депре более 10 минут. Но это не помешало россиянину переместиться с четвёртого места в общем зачёте на первое, так как гонщики, опережавшие его по итогам четырёх дней, проехали пятый СУ ещё медленнее.

По итогам пяти дней «Дакара» Карякин на 1 минуту 10 секунд опережает Кейси Карри и на 1 минуту 47 секунд — Франсиско Лопеса Контардо.

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Пятый СУ

1. Сириль Депре (Red Bull Off-Road Tem USA) — 4:40.43

2. Арон Домжала (Domzala) — +0.41

3. Конрад Раутенбах (PH-Sport) — +4.14

4. Салех Альсайф (Asasi) — +7.14

5. Сергей Карякин (Snag Racing) — +10.31

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт

1. Сергей Карякин (Snag Racing) — 23:21.52

2. Кейси Карри (Monster Energy Can-Am) — +1.10

3. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +1.47

4. Остин Джонс (South Racing Can-Am) — +4.53

5. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) +19.24.