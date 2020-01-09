Штурман Карякина: мы с Сергеем собрались и не допустили ни одной ошибки

Штурман Сергея Карякина Антон Власюк рассказал, как для экипажа сложился пятый этап ралли-марафона «Дакар»-2020.



«Очень классный спецучасток, нам понравился. Пятый этап был сложным по навигации, особенно вторая часть, которая прошла по дюнам, – а это 220 километров. Организаторы сделали сложные точки для ориентирования: около восьми километров едешь по курсу, потом поворачиваешь на другой курс, и ещё через 10 километров стоит скрытая точка с радиусом 300 метров. Таких мест было очень много, но мы с Сергеем собрались и не допустили ни одной ошибки. При попадании в эти точки мы получали огромное удовольствие от понимания того, что едем четко. Это добавляло уверенности в дороге.



Легенда хорошо билась, единственное, организаторы не все опасности указывали в дорожной книге. Но Сергей ехал аккуратно, а я старался максимально точно «подбиваться» в этих моментах. Для нас этот этап получился успешным. Сейчас у нас лёгкая, но приятная усталость», — приводит слова Власюка его команда Snag Racing.