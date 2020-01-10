Дорнбос: сезон-2020 — наилучший шанс Макса взять титул

Бывший гонщик Формулы-1 голландец Роберт Дорнбос прокомментировал новое соглашение Макса Ферстаппена с «Ред Булл». Напомним, 7 января стало известно, что 22-летний Ферстаппен продолжит выступать за команду из Милтон-Кинса как минимум до сезона-2023 включительно.

«В этом спорте обычно никогда не подписывают гонщиков на столь долгий срок, если только он уже не выиграл несколько титулов. Да, это демонстрация лояльности. Определённость важна, поскольку после 2020 года в Формуле-1 многое изменится (в силу вступит новый регламент. — Прим. «Чемпионата»). Но мне кажется, что в сезоне-2020 у него будет наилучший шанс победить в чемпионате», — приводит слова Дорнбоса GrandPX.news.

В сезоне-2019 Ферстаппен впервые в карьере стал третьим в личном зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»).



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