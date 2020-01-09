Йос Ферстаппен отреагировал на новый контракт сына с «Ред Булл»
Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, прокомментировал заключение нового соглашения, в соответствии с условиями которого его сын останется в команде как минимум до сезона-2023 включительно.
«В 2015-м «Ред Булл» дал Максу возможность прийти в Формулу-1 (в «Торо Россо». — Прим. «Чемпионата»). Представляете, как было бы здорово добиться успеха с этой командой?
Мы знаем, чем занимается команда, — не только с прицелом на этот сезон, но и на 2021-й, когда появятся новые машины. Очень хорошо, что мы во всём этом участвуем. Но самое главное то, что Макс в «Ред Булл» чувствует себя как дома. Он уверен в команде на ближайшие несколько лет», — цитирует Ферстаппена-старшего de Telegraaf.
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