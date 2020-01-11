Карякин в день отдыха на «Дакаре» проведёт онлайн-встречу с болельщиками

Российские гонщики Сергей Карякин и Алексей Шмотьев, выступающие на ралли-марафоне «Дакар»-2020 в зачёте мотовездеходов, организуют онлайн-встречу с болельщиками в инстаграм-аккаунте своей команды Snag Racing. Встреча пройдёт сегодня, 11 января, когда на «Дакаре» единственный день отдыха между шестыми и седьмым этапами.



«Чем дальше «Дакар», тем больше комментариев и слов поддержки я получаю от вас, друзья! Спасибо вам за это. Это лучше любого тонизирующего напитка! Приходит много вопросов — о технике, подготовке, наших результатах и тактике. И сегодня, 11 января, в прямом эфире я постараюсь дать ответ на большинство из них. Приглашаю вас в прямой эфир, который начнётся в 19:00 по московскому времени. Отвечать на ваши вопросы будем вместе с Алексеем Шмотьевым. Ждём вас», — обратился к болельщикам Карякин.