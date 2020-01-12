Штурман Карякина: неожиданно появилась проблема с вариатором

Штурман Сергея Карякина Антон Власюк объяснил, почему их экипаж проиграл более получаса на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар»-2020. Власюк отметил, что на машине возникли проблемы с вариатором.



«Не самый удачный для нас этап. Мы победили все проблемы с мощностью, но неожиданно появилась проблема с вариатором. На максимальной мощности начали рваться ремни, из-за этого пришлось сбросить скорость.



Сам по себе этап получился довольно скучным. Было много прямиков, на которых мы много проиграли соперникам. Обидно было, когда за счёт большей скорости нас обгоняли другие экипажи. Мы знаем, в чём проблема, и сегодня постараемся её устранить. Надеюсь, что завтра проедем весь день без поломок» — приводит слова Антона Власюка пресс-служба Snag Racing.