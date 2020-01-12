На «Дакаре» Карякина остановила полиция и пыталась что-то объяснить по-арабски

Российский гонщик Сергей Карякин прокомментировал выступление на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар»-2020 и рассказал о странном разговоре с местными полицейскими.
«У нас возникли проблемы с вариатором — ремень вариатора проворачивался и взрывался. За 150 км мы взорвали два ремня, запасного больше не было, поэтому оставшуюся часть трассы мы ехали на скорости 100 км/ч. Самое обидное, что весь спецучасток состоял из прямиков. Не понимаю, зачем нужен такой спецучасток – видимо, чтобы показать красивую цифру в роудбуке. Тут не нужно пилотировать, стараться, ориентироваться – абсолютно бестолковый день. И, конечно, я недоволен тем, как он прошёл. Мы проиграли лидеру зачёта ещё больше времени. Хотя если посмотреть на итоговую таблицу, то всё очень быстро меняется и говорить о финальном результате ещё рано.
Наверное, мое негодование по спецучастку связано не столько с нашей проблемой, сколько с самим спецучастком. Хорошо, сделайте тогда спецучасток по асфальту. Будет тот же самый принцип, а так — прямые дороги, едешь 20 километров, проехал через дюны и ещё 20 километров, потом снова дюны и ещё 20-30 километров.
С утра нас остановила полиция. Им что-то не понравилось в нашей машине, пытались объяснить, что именно, нам по-арабски. Наш разговор с ними ни к чему не привёл, и через 15 минут нас отпустили. Сейчас решим проблему с вариатором и поедем дальше», — приводит слова Карякина пресс-служба Snag Racing.
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