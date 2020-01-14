Кинтанилья выиграл 9-й этап «Дакара» и сократил отставание от Брабека в классе мотоциклов

Чилийский мотогонщик Пабло Кинтанилья показал лучшее время на девятом спецучастке гонки «Дакар» 2020 года. Второй результат показал австралиец Тоби Прайс, уступивший чуть менее двух минут, а замкнул тройку испанец Хоан Барреда Борт, отставший ещё на 48 секунд.

Лидер общего зачёта в классе мотоциклов американец Рикки Брабек показал четвёртый результат, отстав от Кинтанильи на 3 минуты 55 секунд, вследствие чего его общий отрыв от чилийца сократился до 20 минут 53 секунд. На третьей строчке располагается Прайс, отстающий от Брабека почти на полчаса.

«Дакар»-2020. Мотоциклы. Девятый СУ

1. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — 3:30.33

2. Тоби Прайс (KTM) — +1.54

3. Хоан Барреда Борт (Honda) — +2.42

4. Рикки Брабек (Honda) — +3.55

5. Кевин Бенавидес (Honda) — +5.50

«Дакар»-2020. Мотоциклы. Общий зачёт после девятого СУ

1. Рикки Брабек (Honda) — 31:59.29

2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +20.53

3. Тоби Прайс (KTM) — +26.43

4. Хоан Барреда Борт (Honda) — +28.16

5. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +29.29.