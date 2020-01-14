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Кинтанилья выиграл 9-й этап «Дакара» и сократил отставание от Брабека в классе мотоциклов

Кинтанилья выиграл 9-й этап «Дакара» и сократил отставание от Брабека в классе мотоциклов
Авто / Дакар 2020 0

Чилийский мотогонщик Пабло Кинтанилья показал лучшее время на девятом спецучастке гонки «Дакар» 2020 года. Второй результат показал австралиец Тоби Прайс, уступивший чуть менее двух минут, а замкнул тройку испанец Хоан Барреда Борт, отставший ещё на 48 секунд.

Лидер общего зачёта в классе мотоциклов американец Рикки Брабек показал четвёртый результат, отстав от Кинтанильи на 3 минуты 55 секунд, вследствие чего его общий отрыв от чилийца сократился до 20 минут 53 секунд. На третьей строчке располагается Прайс, отстающий от Брабека почти на полчаса.

«Дакар»-2020. Мотоциклы. Девятый СУ

1. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — 3:30.33
2. Тоби Прайс (KTM) — +1.54
3. Хоан Барреда Борт (Honda) — +2.42
4. Рикки Брабек (Honda) — +3.55
5. Кевин Бенавидес (Honda) — +5.50

«Дакар»-2020. Мотоциклы. Общий зачёт после девятого СУ

1. Рикки Брабек (Honda) — 31:59.29
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +20.53
3. Тоби Прайс (KTM) — +26.43
4. Хоан Барреда Борт (Honda) — +28.16
5. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +29.29.

Дакар 2020. Этап 9, Вади-аль-Давасир - Харад
Мотоциклы (СУ - 415 км)
14 января 2020, вторник. 08:50 МСК
Идёт
1
Пабло Кинтанилья
Husqvarna
03:30:33
2
Тоби Прайс
KTM
+1:54
3
Хоан Барреда Борт
Honda
+2:42
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