На «Дакаре» запрещают использовать мобильники на этапах. Кузьмич показал, куда их прячут
Авто / Дакар 2020 0
Российский штурман Алексей Кузьмич, выступающий на ралли-марафоне «Дакар»-2020 в экипаже с Ясиром Сеайданом, опубликовал видеоролик на собственном YouTube-канале. В новом видео Кузьмич рассказал, где и как участники зачёта внедорожников хранят свои мобильные телефоны во время этапов.
Согласно регламенту «Дакара», участники гонки не имеют права использовать мобильные на спецучастках. Вместе с тем гонщикам разрешено брать с собой телефоны на случай непредвиденной ситуации на этапе — тогда экипажи имеют право связаться со своими командами или организаторами. Кроме того телефоны беспрепятственно можно использовать на дорожных секциях до и после спецучастков.
Посмотреть видеоролик можно на YouTube-канале Алексея Кузьмича.
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