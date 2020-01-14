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На «Дакаре» запрещают использовать мобильники на этапах. Кузьмич показал, куда их прячут

На «Дакаре» запрещают использовать мобильники
На «Дакаре» запрещают использовать мобильники на этапах. Кузьмич показал, куда их прячут
Авто / Дакар 2020 0

Российский штурман Алексей Кузьмич, выступающий на ралли-марафоне «Дакар»-2020 в экипаже с Ясиром Сеайданом, опубликовал видеоролик на собственном YouTube-канале. В новом видео Кузьмич рассказал, где и как участники зачёта внедорожников хранят свои мобильные телефоны во время этапов.

Согласно регламенту «Дакара», участники гонки не имеют права использовать мобильные на спецучастках. Вместе с тем гонщикам разрешено брать с собой телефоны на случай непредвиденной ситуации на этапе — тогда экипажи имеют право связаться со своими командами или организаторами. Кроме того телефоны беспрепятственно можно использовать на дорожных секциях до и после спецучастков.

Посмотреть видеоролик можно на YouTube-канале Алексея Кузьмича.

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