Бергер: Феттель показал, что он вполне может справиться с Леклером

Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер поделился мыслями о противостоянии пилотов «Феррари» Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера.



«В последней трети сезона Феттель показал, что он вполне может справиться с Леклером. Нет никаких сомнений в том, что у Леклера большое будущее, а Феттель находится на последнем этапе карьеры. Но у него очень много опыта, он является четырёхкратным чемпионом мира, и он пять лет выступает в составе «Феррари». Это то, что он может противопоставить. Дуэль предстоит занимательная, и я воздержусь от того, чтобы предсказать её результат.



Пока мы не знаем, станет ли этот год для Феттеля решающим. Шарль — серьёзный противник, но так обычно и бывает, когда ты выступаешь за «Феррари», «Мерседес» или «Ред Булл». В топ-командах всегда два альфы сталкиваются, чтобы выяснить, кто лучше. Останется только один. У меня так было с Сенной», — приводит слова Бергера Auto Motor und Sport.