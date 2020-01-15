Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Бергер: Феттель показал, что он вполне может справиться с Леклером

Бергер: Феттель показал, что он вполне может справиться с Леклером
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер поделился мыслями о противостоянии пилотов «Феррари» Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера.

«В последней трети сезона Феттель показал, что он вполне может справиться с Леклером. Нет никаких сомнений в том, что у Леклера большое будущее, а Феттель находится на последнем этапе карьеры. Но у него очень много опыта, он является четырёхкратным чемпионом мира, и он пять лет выступает в составе «Феррари». Это то, что он может противопоставить. Дуэль предстоит занимательная, и я воздержусь от того, чтобы предсказать её результат.

Пока мы не знаем, станет ли этот год для Феттеля решающим. Шарль — серьёзный противник, но так обычно и бывает, когда ты выступаешь за «Феррари», «Мерседес» или «Ред Булл». В топ-командах всегда два альфы сталкиваются, чтобы выяснить, кто лучше. Останется только один. У меня так было с Сенной», — приводит слова Бергера Auto Motor und Sport.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020