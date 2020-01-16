Леклер рассказал, кого бы из пилотов прошлого и настоящего пригласил на ужин

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, кого из пилотов настоящего и прошлого он бы пригласил на ужин, если бы была такая возможность. Леклер сказал, что пригласил бы четверых: Пьера Гасли, Даниэля Риккардо, Джеймса Ханта и Айртона Сенну.



«Пьер Гасли — один из моих лучших друзей, так что я бы его позвал. Кроме того я бы пригласил другого моего хорошего друга Даниэля Риккардо.



Если же говорить о гонщиках прошлых лет, то я бы позвал Джеймса Ханта. Он был очень весёлым человеком, и мне было бы просто интересно познакомиться с ним и пообщаться. Разумеется, я бы пригласил Айртона Сенну. Он всегда был моим кумиром, я равнялся на него, пусть никогда и не видел его вживую. И если бы мне нужно было выбрать кого-то одного, то я выбрал бы именно Сенну», — приводит слова Шарля Леклера F1i.