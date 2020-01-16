Леклер рассказал, кого бы из пилотов прошлого и настоящего пригласил на ужин

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, кого из пилотов настоящего и прошлого он бы пригласил на ужин, если бы была такая возможность. Леклер сказал, что пригласил бы четверых: Пьера Гасли, Даниэля Риккардо, Джеймса Ханта и Айртона Сенну.
«Пьер Гасли — один из моих лучших друзей, так что я бы его позвал. Кроме того я бы пригласил другого моего хорошего друга Даниэля Риккардо.
Если же говорить о гонщиках прошлых лет, то я бы позвал Джеймса Ханта. Он был очень весёлым человеком, и мне было бы просто интересно познакомиться с ним и пообщаться. Разумеется, я бы пригласил Айртона Сенну. Он всегда был моим кумиром, я равнялся на него, пусть никогда и не видел его вживую. И если бы мне нужно было выбрать кого-то одного, то я выбрал бы именно Сенну», — приводит слова Шарля Леклера F1i.
- 16 января 2020
-
18:23
-
17:58
-
17:06
-
16:21
-
15:39
-
14:18
-
13:34
-
13:33
-
12:56
-
11:55
-
11:21
-
10:46
-
09:50
-
00:58
-
00:50
-
00:00
- 15 января 2020
-
23:02
-
21:46
-
20:56
-
19:28
-
18:08
-
18:00
-
17:47
-
17:40
-
15:12
-
15:01
-
14:56
-
13:34
-
12:37
-
12:24
-
12:15
-
12:05
-
11:57
-
11:36
-
10:27