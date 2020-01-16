Последний этап «Дакара» сильно сократили из-за строительства трубопровода

Завтра, 17 января, на ралли-марафоне «Дакар» состоится последний, двенадцатый этап. Организаторы многодневной гонки были вынуждены сократить его маршрут более чем в два раза — с 374 км до 166 км. Причина такого решения заключалась в том, что на первоначально запланированном маршруте ведутся работы по строительству трубопровода в сторону местных газовых и нефтяных месторождений, сообщает Motorsport.
Тем не менее, организаторы гонки заверили, что в программе маршрута двенадцатого этапа оставили самые сложные участки.
«Нам пришлось изменить первоначальный маршрут этапа, но те участки, что остались — самые сложные для навигации. Уверен, что гонщики могут заблудиться. Они легко могут потерять 5-10 минут. Завтра многое может случиться», — сказал руководитель «Дакара» Давид Кастера.
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