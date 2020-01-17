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Петерансель обновил рекорд по количеству побед на этапах «Дакара», Чагин — на втором месте

Петерансель обновил рекорд по количеству побед на этапах «Дакара», Чагин — на втором месте
Авто / Дакар 2020 0

Французский гонщик Стефан Петерансель, выступающий на ралли-марафоне «Дакар»-2020 в зачёте внедорожников, добыл на одиннадцатом этапе гонки победу. Она стала для него восьмидесятой на спецучастках «Дакара» за всю историю Это абсолютный рекорд многодневного ралли-марафона. 33 победы он добыл на мотоцикле, а 47 — на внедорожнике.

Второе место по количеству побед на этапах «Дакара» у россиянина Владимира Чагина — 63, сообщает пресс-служба гонки на своей официальной странице в «Твиттере».

Отметим, что за один этап до финиша «Дакара» у Петеранселя сохраняются шансы на победу в общем зачёте. На данный момент он занимает в генеральной классификации третье место, отставая от лидирующего Карлоса Сайнса на 10 минут и 23 секунды.

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