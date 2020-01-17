«57 лет, но всё та же страсть». Сайнс поздравил отца с победой на «Дакаре»
Гонщик команды Формулы-1 «Макларен» Карлос Сайнс, чей отец Карлос Сайнс-старший сегодня, 17 января, стал победителем «Дакара»-2020 в классе внедорожников, поздравил его с успехом. По итогам 12 этапов отрыв Сайнса от Нассера Аль-Аттии составил 6 минут 21 секунду.
«Три «Дакара», три разные марки, 57 лет, но всё те же страсть, желание, работа, жертвы и мотивация. Трудно выразить, как сильно я горжусь, что являюсь твоим сыном, так что не могу придумать, что ещё сказать! Люблю!
И мои поздравления также Лукасу Крусу (штурману Сайнса. — Прим. «Чемпионата») за его вклад в этот «Дакар». Надо отдать должное, ведь вы открывали так много дней гонки. Суперлукас!» — написал Сайнс-младший в своём «твиттере».
Карлос Сайнс-старший победил на «Дакаре»-2020 в зачёте внедорожников
Каргинов из «КАМАЗ-мастера» стал победителем «Дакара»-2020 в классе грузовиков
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