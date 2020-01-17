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Карлос Сайнс-старший победил на «Дакаре»-2020 в зачёте внедорожников

Карлос Сайнс-старший победил на «Дакаре»-2020 в зачёте внедорожников
Авто / Дакар 2020 0

Испанский автогонщик Карлос Сайнс-старший выиграл «Дакар»-2020 в классе внедорожников. На дистанции 12-го, последнего этапа Сайнса опередили и Нассер Аль-Аттия, и Стефан Петерансель, его главные преследователи, но благодаря преимуществу, добытому ранее, испанец всё же остался впереди. Его итоговый отрыв от Аль-Аттии составил 6 минут 21 секунду.

«Дакар»-2020. Внедорожники. 12-й СУ

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 1:17.30
2. Ясир Сеайдан (Mini) — +1.32
2. Орландо Терранова (Mini) — +3.16
4. Фернандо Алонсо (Toyota) — +3.25
5. Стефан Петерансель (Mini) — +3.31
6. Карлос Сайнс (Mini) — +3.56
7. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +4.31
8. Бернхард тен Бринке (Toyota) — +4.40.

«Дакар»-2020. Внедорожники. Общий зачёт после 12-го СУ

1. Карлос Сайнс (Mini) — 42:59.17
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +6.21
3. Стефан Петерансель (Mini) — +9.58
4. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +49.10
5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +1:07.09
6. Орландо Терранова (Mini) — +1:12.15
...13. Фернандо Алонсо (Toyota) — +4:42.47
14. Александр Доросинский (Mini) — +5:07.06
...18. Денис Кротов (Mini) — +7:38.01.

Дакар 2020. Общий зачёт, Киддия
Легковые. Общий зачёт
17 января 2020, пятница. 14:00 МСК
Идёт
1
Карлос Сайнс
MINI
41:37:51
2
Нассер Салех Аль-Аттия
Toyota
+10:17
3
Стефан Петерансель
MINI
+10:23
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