Карлос Сайнс-старший победил на «Дакаре»-2020 в зачёте внедорожников

Испанский автогонщик Карлос Сайнс-старший выиграл «Дакар»-2020 в классе внедорожников. На дистанции 12-го, последнего этапа Сайнса опередили и Нассер Аль-Аттия, и Стефан Петерансель, его главные преследователи, но благодаря преимуществу, добытому ранее, испанец всё же остался впереди. Его итоговый отрыв от Аль-Аттии составил 6 минут 21 секунду.

«Дакар»-2020. Внедорожники. 12-й СУ

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 1:17.30

2. Ясир Сеайдан (Mini) — +1.32

2. Орландо Терранова (Mini) — +3.16

4. Фернандо Алонсо (Toyota) — +3.25

5. Стефан Петерансель (Mini) — +3.31

6. Карлос Сайнс (Mini) — +3.56

7. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +4.31

8. Бернхард тен Бринке (Toyota) — +4.40.

«Дакар»-2020. Внедорожники. Общий зачёт после 12-го СУ

1. Карлос Сайнс (Mini) — 42:59.17

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +6.21

3. Стефан Петерансель (Mini) — +9.58

4. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +49.10

5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +1:07.09

6. Орландо Терранова (Mini) — +1:12.15

...13. Фернандо Алонсо (Toyota) — +4:42.47

14. Александр Доросинский (Mini) — +5:07.06

...18. Денис Кротов (Mini) — +7:38.01.