18-летний брат Леклера стал членом гоночной академии «Феррари»

18-летний Артюр Леклер, младший брат призового пилота «Феррари» в Формуле-1 Шарля Леклера, вошёл в молодёжную программу итальянской команды, сообщает пресс-служба коллектива из Маранелло.

В сезоне-2019 Леклер-младший выступал в немецкой Формуле-4, где одержал одну победу и ещё семь раз попал на подиум. Он присоединится к команде Prema, выступающей в Формуле-Региональ и аффилированной с «Феррари».

Также в гоночную академию «Феррари» попал 15-летний шведский картингист Дино Беганович. Он будет выступать в итальянской Формуле-4 и проведёт несколько гонок в немецкой Формуле-4.

Напомним, ранее 22-летний Леклер-старший подписал новый контракт с «Феррари», в соответствии с условиями которого будет выступать за команду как минимум до сезона-2024 включительно.

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