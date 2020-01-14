Бергер: Леклера больше интересуют политические игры, чем Ферстаппена

Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер назвал сильные стороны 22-летних Шарля Леклера и Макса Ферстаппена, выступающих за «Феррари» и «Ред Булл» соответственно. По мнению Бергера, у Ферстаппена преимущество в том, что касается действий на трассе, а Леклер расчётливее действует за её пределами.

«Они совершенно разные гонщики. Ферстаппен более агрессивен, более непредсказуем. Он полностью аполитичен. Он всегда в голос заявляет то, что думает. И точно так же пилотирует.

Леклер, такое впечатление, более спокойный, внимательный гонщик. Могу сказать, что он более расчётлив и больше внимания обращает на политические игры.

У них разные подходы. Но они находятся на одном уровне с точки зрения возможных достижений», — цитирует Бергера издание Auto Motor und Sport.



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