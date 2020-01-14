«С ними можно выиграть все гонки и титулы». Бриаторе — о Леклере и Ферстаппене
Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе признался, что взял бы в команду 22-летних Шарля Леклера («Феррари») и Макса Ферстаппена («Ред Булл»), если бы у него была такая возможность.
В сезоне-2019 Ферстаппен впервые в карьере стал третьим в личном зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»). Леклер занял четвёртое место, опередив, в частности, своего напарника Себастьяна Феттеля, четырёхкратного чемпиона Формулы-1.
«Если бы мне довелось собирать команду, я бы точно хотел, чтобы Леклер и Ферстаппен выступали вместе. Они феноменальные гонщики, с которыми можно было бы выиграть все гонки и титулы в ближайшие десять лет», — приводит слова Бриаторе GrandPX.news.
«Учись держать язык за зубами». Бриаторе дал совет Ферстаппену, который обвинял «Феррари»
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