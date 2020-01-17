Новая машина «Альфа Таури» успешно прошла краш-тесты

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» прошла все обязательные официальные краш-тесты ФИА для своего нового шасси, сообщает пресс-служба коллектива на своей официальной странице в «Твиттере». Прохождение краш-теста представляет собой необходимое условие допуска команды к предсезонным испытаниям и гонкам Гран-при.

Соответствующий пост можно увидеть на странице команды в социальной сети.

Напомним, следующий сезон станет первым для команды под новым названием, ранее она выступала под брендом «Торо Россо». Минувший сезон итальянская конюшня завершила на шестом месте в Кубке конструкторов, набрав 85 очков. Новый сезон «Альфа Таури» начнёт с пилотами Даниилом Квятом и Пьером Гасли.

Ранее краш-тесты в преддверии сезона-2020 прошли уже «Рейсинг Пойнт», «Феррари», «Уильямс» и «Хаас».