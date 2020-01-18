В Саудовской Аравии подтвердили готовность принять этап Формулы-1 в 2023 году

Исполнительный директор Qiddiya Investment Майкл Райнингер подтвердил, что Саудовская Аравия настроена в 2023 году принять этап Формулы-1.



«Трасса строится с расчётом на то, что мы подпишем сделку и гонка Формулы-1 в Саудовской Аравии состоится. Вопрос о подписании контракта — вне наших полномочий, но мы сделаем всё, чтобы автоспортивный комплекс был готов принять событие мирового уровня в 2023 году и это событие стало его визитной карточкой», — приводит слова Майкла Райнингера BBC.



Проектированием трассы занимается экс-пилот Формулы-1 Александер Вурц.



В случае заключения контракта между Формулой-1 и Саудовской Аравией серия расширит присутствие на Ближнем Востоке. Напомним, здесь уже проводятся этапы Ф-1 в ОАЭ и Бахрейне.