Эванс выиграл квалификацию Формулы-E в Сантьяго, Верляйн — 3-й, Масса — 4-й

В Сантьяго (Чили) завершилась квалификационная сессия на этапе Формулы-Е. Победителем стал Митч Эванс. Второе место — у Максимилиана Гюнтера. Тройку лучших замкнул экс-пилот Формулы-1 Паскаль Верляйн, четвёртое место — за другим бывшим пилотом Ф-1, Фелипе Массой, также в супер-поул попал Себастьен Буэми, который будет принимать старт с шестого места.

Формула-E. Сантьяго. Квалификация

1. Митч Эванс (Panasonic Jaguar Racing) — 1.04,827

2. Максимилиан Гюнтер (BMW Andretti) — +0,275

3. Паскаль Верляйн (Mahindra Racing) — +0,818

4. Фелипе Масса (Venturi Racing) — +0,818

5. Оливер Тёрви (NIO Team) — +0,961

6. Себастьен Буэми (DAMS) — +0,982

Не прошли в супер-поул

7. Эдоардо Мортара (Venturi Racing)

8. Ник де Врис (Mercedes-Benz EQ)

9. Стоффель Вандорн (Mercedes-Benz EQ)

10. Антониу Феликс да Кошта (Teechetah).