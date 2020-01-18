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Эванс выиграл квалификацию Формулы-E в Сантьяго, Верляйн — 3-й, Масса — 4-й

Эванс выиграл квалификацию Формулы-E в Сантьяго, Верляйн — 3-й, Масса — 4-й
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

В Сантьяго (Чили) завершилась квалификационная сессия на этапе Формулы-Е. Победителем стал Митч Эванс. Второе место — у Максимилиана Гюнтера. Тройку лучших замкнул экс-пилот Формулы-1 Паскаль Верляйн, четвёртое место — за другим бывшим пилотом Ф-1, Фелипе Массой, также в супер-поул попал Себастьен Буэми, который будет принимать старт с шестого места.

Формула-E. Сантьяго. Квалификация

1. Митч Эванс (Panasonic Jaguar Racing) — 1.04,827
2. Максимилиан Гюнтер (BMW Andretti) — +0,275
3. Паскаль Верляйн (Mahindra Racing) — +0,818
4. Фелипе Масса (Venturi Racing) — +0,818
5. Оливер Тёрви (NIO Team) — +0,961
6. Себастьен Буэми (DAMS) — +0,982

Не прошли в супер-поул

7. Эдоардо Мортара (Venturi Racing)
8. Ник де Врис (Mercedes-Benz EQ)
9. Стоффель Вандорн (Mercedes-Benz EQ)
10. Антониу Феликс да Кошта (Teechetah).

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