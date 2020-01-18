Хорнер: интересно, как долго Хэмилтон сможет конкурировать с Ферстаппеном и Леклером

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о росте конкуренции среди пилотов Формулы-1. По его словам, молодые таланты в лице Макса Ферстаппена и Шарля Леклера оказывают всё большее влияние на трассе и в этом свете интереснее всего, сколько ещё времени с ними сможет соперничать шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.
«В Формуле-1 всегда накатывают волны, и одну из них мы видим теперь. Особенно интересно следить за динамикой противостояния Ферстаппена и Леклера — как оно будет развиваться в ближайшие годы и как долго Хэмилтон сможет с ними конкурировать.
У Льюиса ещё достаточно сил, и он хочет помериться силами с молодыми пилотами, которые наступают. Думаю, здорово, что в Формуле-1 есть место молодым и талантливым гонщикам, претендующим на титул, и есть старые псы, знакомые со всеми трюками», — приводит слова Хорнера Motorsport.
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